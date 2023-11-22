أرباح بنك ABC مصر تتخطى المليار جنيه في الربع الثالث من 2023

حقق ر صافي أرباح تخطت المليار جنيه، وذلك عن فترة التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2023، بنسبة نمو 154%، مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 لمجموع البنكين (بنك بلوم وبنك ABC).

وشهدت نتائج أعمال بنك ABC-مصر نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2023، فقد بلغ اجمالي الأصول 70.4 مليار جنيه مصري، كما بلغ اجمالي محفظة القروض الممنوحة للعملاء والبنوك 22.5 مليار جنيه، وبلغ اجمالي ودائع العملاء 60.4 مليار جنيه.

وحقق البنك صافي ايرادات النشاط وصلت إلى 3 مليار جنيه، عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، كما بلغ صافي الدخل من الاتعاب والعمولات 325.9 مليون جنيه. وتمت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1.3 مليار جنيه، خصمًا من الأرباح المرحلة والاحتياطي العام، حيث بلغ رأس المال المصدر والمدفوع 5 مليار جنيه.

وفي هذا الصدد صرح عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC – مصر قائلًا: “يعد نمو نتائج اعمال الربع الثالث من 2023 وتحقيق صافي أرباح تخطى المليار جنيه، دليلاً على استمرار الأداء المتميز للبنك منذ بداية العام، فبرغم تحديات إتمام مراحل الاندماج أظهرت جميع مؤشرات الأداء نمواً ايجابياً ملحوظاً، مما يعكس نجاحاً حقيقياً لاستراتيجية البنك والتي تتمحور حول تحقيق أداء مالي قوي نتج عن العمل على تنوع محفظة البنك وتعزيز جهوده في التوسع في السوق المصري”.

وأضاف ثروت: “نحن نمضي بخطى ثابتة نحو تقديم تجربة مصرفية عالمية إلى السوق المصرية بخبرات مالية وكفاءات ادارية تعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، وذلك استناداً على الرؤية الطموحة لمجموعه ABC ثاني أكبر مجموعة مالية بالبحرين وعلى صلابة أداءها المالي وتطورها في مجال التحول الرقمي وتواجدها الدولي في أكثر من سوق مصرفي حول العالم.”

وفي إطار الشراكات التنموية بين البنوك العاملة بالدولة والجهات الحكومية لتحقيق رؤية مصر 2030 علق ثروت قائلاً: “بعد نجاح اندماجنا القانوني أوائل العام حرصنا على ألا نعمل فقط على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائنا، بل على أن يكون لنا أيضاً دوراً فعالاً أكبر في تنمية المجتمع الذي نعيش فيه ومن أجل ذلك جعلنا المسؤولية المجتمعية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتنا؛ وأهم القطاعات التي نركز عليها هما قطاعي التعليم والصحة لتكاملهم معاً في تحقيق حياة أفضل للمجتمع”.

وتابع ثروت: “لذلك قمنا بعقد شراكات متعددة مع الجهات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني، من ضمنها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم برنامجي محو الأمية والألف يوم الأولى ومؤسسة مصر الخير لدعم القوافل الطبية والمدارس المجتمعية مما يعزز جهود التنمية المستدامة ويحقق رؤية البنك المركزي المصري “.