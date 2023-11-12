أرباح بنك «كريدي أجريكول» تنمو 138% خلال 9 أشهر إلى 3.8 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول نتائج الأعمال و القوائم المالية عن التسعة أشهر الأول من عام 2023.

وأظهرت نتائج أعمال بنك كريدي أجريكول مصر المجمعة، نمو صافي الأرباح بنسبة 138%.

وحقق بنك كريدي أجريكول أرباحا بقيمة 3.81 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، مقابل 1.6 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2022.

كما ارتفعت إجمالي إيرادات بنك كريدي أجريكول مصر، بنسبة 86%، خلال 9 أشهر ،لتسجل 8.26 مليار جنيه، مقابل 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة.

جدير بالذكر أن بنك كريدي أجريكول مصر ، سجل ارباحا بنحو 2.41 مليار جنيه، خلال عام 2022، مقابل أرباح بقيمة 1.59 مليار جنيه خلال عام 2021.