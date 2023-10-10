أرباح بنك قطر الأهلي تنمو 70.8% خلال 9 أشهر وتسجل 12.5 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة بنك قطر الأهلي الوطني، نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وتضمنت نتائج أعمال بنك قطر الأهلي الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، نمو صافي الأرباح بنحو 70.8%، مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وحقق بنك قطر الأهلي الوطني صافي ربح بقيمة 12.5 مليار جنيه، مقابل 7.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وارتفع إجمالي إيرادات بنك قطر الأهلي الوطني، بنحو 65.8%، إلى 53.67 مليار جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 30.75 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة تسجيل صافي ربح بقيمة 11.91 مليار جنيه، مقابل 6.95 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.