أرباح «بنك فيصل الإسلامي» تنمو 43.2% خلال 6 أشهر إلى 2.89 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة غير المدققة عن النصف الأول من العام الجاري 2023.

وحقق بنك فيصل الإسلامي نموا في صافي الأرباح بنسبة 43.2%، لتسجل 2.89 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 2.02 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وأشار البنك إلي أن نمو صافي الأرباح بسبب زيادة إيرادات التوظيف والاستثمار ، بجانب زيادة فروق التقييم الموجبة لأرصدة الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية ذات الطبيعة النقدية نتيجة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه.

وارتفعت إيرادات بنك فيصل الإسلامي، بنسبة 36.6% لتسجل 11.72 مليار جنيه، مقابل 8.58 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن بنك فيصل الإسلامي حقق خلال عام 2022، نموا فى صافي الأرباح بنسبة 66.8%، لتصل 4.47 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 2.68 مليار جنيه خلال عام 2021.

وبلغت إيرادات بنك فيصل الإسلامي15.27 مليار جنيه عام 2022، مقابل 11.31 مليار جنيه خلال 2021، بنسبة نمو 35%.

وارتفعت إيرادات البنك بنسبة 35% لتسجل 15.27 مليار جنيه عام 2022، مقابل 11.31 مليار جنيه خلال 2021.