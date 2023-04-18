أرباح بنك فيصل الإسلامي تقفز 80.6% إلى 2.145 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023

ارتفع صافي ربح

صافي ربح بنك فيصل الإسلامي

، بنسبة 80.6%، ليسجل 2.145 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقابل 1.188 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 957.324 مليون جنيه.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الربح في مارس 2023، عن مثيلتها في 2022 بنسبة 80.6% بصفة رئيسية إلى زيادة في إيرادات التوظيف والاستثمار، بجانب زيادة فروق التقييم الموجبة لأرصدة الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية ذات الطبيعة النقدية، نتيجة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه.

ووفقا لنتائج أعمال البنك المستقلة سجل صافي الربح قبل الضريبة 2.350 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 1.552 مليار جنيه، بنهاية مارس 2022، بزيادة قدرها 798.295 مليون جنيه، أي ما يعادل 51.4%.