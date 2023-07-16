أرباح بنك فيصل الإسلامي ترتفع 54.7% بنهاية يونيو لتسجل 2.7 مليار جنيه

أعلن بنك فيصل الإسلامي مؤشرات نتائج الأعمال المستقلة غير المدققة الفترة المالية المنتهية في 30-6-2023.

وأظهرت نتائج أعمال بنك فيصل الإسلامي نمو صافي الأرباح بنسبة 54.7%، خلال 6 أشهر، لتسجل 2.7 مليار جنيه، مقابل 1.74 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وأشار البنك إلي أن نمو صافي الأرباح بسبب زيادة إيرادات التوظيف والاستثمار بجانب زيادة فروق التقييم الموجبة لارصدة الاصول والالتزامات بالعملات الأجنبية ذات الطبيعة النقدية نتيجة ارتفاع اسعار العملات الأجنبية امام الجنيه.

وارتفعت إيرادات بنك فيصل الإسلامي، بنسبة 41.1% لتسجل 9.72 مليار جنيه، مقابل 6.89 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن بنك فيصل الإسلامي حقق خلال عام 2022، نمو صافي الأرباح بنسبة 66.8%، لتصل 4.47 مليار جنيه ، مقابل صافي أرباح بقيمة 2.68 مليار جنيه خلال عام 2021.

وبلغت إيرادات بنك فيصل الإسلامي15.27 مليار جنيه عام 2022، مقابل 11.31 مليار جنيه خلال 2021، بنسبة نمو 35%.