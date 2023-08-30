أرباح بنك فيصل الإسلامي ترتفع 45.5% إلى 2.9 مليار

أعلن بنك فيصل الإسلامي عن نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة للنصف الأول من العام الجاري 2023.

وحقق بنك فيصل الإسلامي نموا في صافي الأرباح بنسبة 45.5%، لتسجل 2.94 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023.

وذلك مقابل صافى أرباح بقيمة 2.02 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وارتفعت إيرادات بنك فيصل الإسلامي، بنسبة 31% لتسجل 7.57 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 8.58 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022.

جدير بالذكر ان بنك فيصل الإسلامي حقق خلال عام 2022، نمو صافي الأرباح بنسبة 66.8%، لتصل 4.47 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 2.68 مليار جنيه خلال عام 2021.

وبلغت إيرادات بنك فيصل الإسلامي 15.27 مليار جنيه عام 2022، مقابل 11.31 مليار جنيه خلال 2021، بنسبة نمو 35%.