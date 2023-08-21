أرباح بنك الكويت الوطني تقفز إلى 1.56 مليار جنيه بنهاية النصف الأول

حقق بنك الكويت الوطني – مصر صافي أرباح بقيمة 1.56 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقابل 757 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققًا نسبة بلغت 106.74%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط، بحسب بيان صادر عن البنك، إلى 3.91 مليار جنيه مقابل 1.98 مليار خلال الفترة ذاتها من عام 2022 بنسبة نمو بلغت 97.47%.

فيما سجل صافي رصيد القروض والتسهيلات لدى بنك الكويت الوطني – مصر نحو 67.26 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2023 مقابل 54.31 مليار في نهاية عام 2022، بنسبة نمو 23.84%.

ارتفعت ودائع العملاء في لتصل إلى 89.92 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 84.46 مليار بنهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 6.46%.