أرباح بنك القاهرة تقفز إلى 3.3 مليار جنيه

أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة، نمواً ملحوظا في الأرباح للعام الخامس على التوالي، حيث حققت 3.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، مقابل 2.8 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2015 .

بلغت الأرباح الصافية بعد الضرائب 2.2 مليار جنيه، محققةً عائد على حقوق الملكية قدره 50%، وهو يعد من أعلى القياسات فى الصناعة المصرفية.

تركزت الأرباح فى النشاط الأساسى للبنك، وذلك بارتفاع صافى الدخل من العائد بنهاية العام المالى 2016 ليصل إلى 5 مليارات جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه بنهاية 2015.

من جانبه أعرب منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى، عن اعتزازه بالنتائج على مدار 5 سنوات، مؤكداً أن أهم ما يميز أرباح بنك القاهرة أنها أرباح تشغيلية، جاءت نتيجة التوسع فى جميع الأنشطة المصرفية، وتعد نتاج جهد جماعي لفريق العمل.

وأكد الزاهد استمرار تطور نتائج أعمال البنك، مع مواصلة تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات المتعلقة بتطوير الأنشطة، ورفع التنافسية، ووضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بطرح منتجات جديدة، بهدف تعظيم دور البنك فى تنمية النشاط الاقتصادى، وتلبية احتياجات العملاء.

وأوضح أن أرباح البنك وصلت لتلك المعدلات نتيجة زيادة حجم المعاملات التي أدت إلى ارتفاع حجم الأصول بمقدار 40 مليار جنيه، لتصل إلى 131 مليار جنيه فى العام المالى 2016، مقابل 91 مليار جنيه فى العام المالى 2015، إلى جانب وصول معدل العائد على متوسط تلك الأصول لنحو 2%، نتيجة تركز استراتيجية البنك على استخدام أفضل سياسة تشغيلية لتحقيق أعلى عائد على الأصول.

وأضاف أن إجمالى حجم محفظة القروض بلغ نحو 45 مليار جنيه، مقابل 35 مليار جنيه بنهاية عام 2015، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن تلك الزيادة ترجع إلى تبسيط إجراءات العمل بالفروع، وسرعة تلبية احتياجات العملاء، وتحسين مستوى الخدمة، ما أدى إلى اجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك، والتوسع فى إصدار القروض لمؤسسات عديدة ساهمت فى زيادة المحفظة، إلى جانب التوسع فى أنشطة القروض الصغيرة.

وفيما يتعلق بمحفظة الودائع، أشار إلى أنها حققت نمواً بمقدار 29 مليار جنيه، بمعدل 37%، لتقفز من 78 مليار جنيه إلي 107 مليار جنيه، بنهاية 2016 نتيجة إصدار باقة متنوعة من المنتجات المبتكرة بالعملة المحلية والأجنبية، وقد وصل معدل تشغيل القروض إلى الودائع نحو 42%.

بلغت صافى الإيرادات من النشاط الأساسى للبنك متمثلاً فى صافى العائد والعمولات لنحو 5.8 مليار جنيه، مقارنة بما تم تحقيقه بنهاية عام 2015 وبلغ نحو 4.7 مليار جنيه، عن طريق زيادة عوائد القروض، والسندات، وإيرادات أذون الخزانة والتوظيفات.

وشهد عام 2016 تزايد في أرباح بنك القاهرة، ووصولها لمعدلات غير مسبوقة، مع تعاظم دوره فى مجال المسئولية الإجتماعية، التى تأتى فى مقدمة أولويات البنك لما تسهم به فى دور فعال فى خدمة وتنمية المجتمع، ففى المجال الطبى قام البنك بتطوير وتجهيز عدد 13 مستشفي جامعى وحكومى فى مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى دعم البحوث الطبية للأمراض المستعصية، كما ساهم بنك القاهرة فى حملة القضاء على فيروس سي، وتوفير مستلزمات الغسيل الكلوى لبعض المستشفيات.

وفى مجال التنمية المجتمعية المستدامة، قام البنك بتطوير قرى بمحافظات الصعيد، وذلك بتوفير المسكن الملائم، وتطوير المدارس والوحدات الصحية، وتوصيل المياه للمنازل، وتدريب الأهالى على حرف متنوعة.

كما نجح بنك القاهرة للعام الخامس على التوالي، فى إطلاق وتنظيم قوافل الخير، لتقديم المساعدات اللازمة للأسر المستحقة، وتتمثل تلك المساعدات فى توفير مواد غذائية، وإجراء عمليات طبية، وتسقيف منازل، وتوصيل مياه الشرب، كما قام البنك أيضا بتنظيم قوافل الشتاء للقري الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى دعمه للمرأة المعيلة بسداد ديون الغارمات، وتطوير المناطق الأثرية، وتقديم المساعدات لذوى الاحتياجات الخاصة، والإهتمام بالتعليم بدفع المصاريف الدراسية للطلبة المتفوقين، وغير القادرين.

