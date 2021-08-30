أرباح بنك القاهرة تقترب تصل إلى 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021

كشفت القوائم المالية المستقلة لبنك القاهرة خلال النصف الأول من عام 2021 عن وصول صافى الربح الخاصة بالبنك إلى 1.8 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 7%.

وأضاف بيان صادر عن البنك أن تلك الزيادة تعود تلك الزيادة إلى إرتفاع صافى الدخل من العائد ليتخطى الـ 5 مليار جنيه بالمقارنة بـ 4.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2020 وبنسبة نمو بلغت 3%.

وبحسب نتائج أعمال البنك ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 18% ليسجل 886 مليون جنيه، مقارنة مع 754 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2020 مما أدى الى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% لتصل الى 6.1 مليار جنيه مقارنة مع 5.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: “إن نتائج أعمال البنك المحققة خلال النصف الأول من العام الجارى 2021 تعكس أداء تشغيلى قوى فى مختلف مجالات العمل المصرفى، ونموذج أعمال متطور لتقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء، مؤكداً إستمرار البنك فى نهج أعماله بما يضمن مزيداً من التوسع وبما يدعم خطط وتوجهات الدولة فى مجالات التحول الرقمى والشمول المالى.

وتابع “فايد” أن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 15.48%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 21%، وعائد على متوسط الأصول 1.7% بنهاية يونيو 2021, حيث بلغ إجمالي الأصول 227 مليار جنيه مقارنة بـ 205 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة نمو بلغت 11%.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة : “أن تصاعد معدلات نمو الأرباح جاءت على الرغم من زيادة حجم الإنفاق والإستثمار فى البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى إستحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بلغت 3.1 مليار جنيه.