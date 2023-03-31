أرباح بنك القاهرة تسجل 5.6 مليار جنيه خلال 2022

حقق بنك القاهرة، وفقًا لنتائج أعماله المستقلة عن العام المالي 2022، صافى أرباح تجاوزت 3.1 مليار جنيه؛ حيث واصل البنك تحقيق نتائجه المتميزة والإيجابية وتسجيل معدلات نمو خلال عام 2022، مسجلًا أرباحًا قبل الضرائب بلغت 5.6 مليار جنيه.



الإيرادات التشغيلية لدى بنك القاهرة

وجاءت الزيادة فى الإيرادات التشغيلية بنسبة 24% عن العام السابق؛ نتيجة ارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة 23%، وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 25%، فضلًا عن نمو الأرباح الناتجة عن أنشطة الاستثمار بنسبة 35%.

واستمرارًا للنتائج التشغيلية المتميزة التى حققها بنك القاهرة على مدار السنوات الماضية، فقد ارتفع صافى الدخل من العائد ليسجل 12.8 مليار جنيه، مقارنة بـ10.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من عام 2021.

وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.5 مليار جنيه، مقارنة بـ2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من عام 2021، مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 15.8 مليار جنيه، مقارنة بـ12.7 مليار جنيه خلال سنة المقارنة، بنسبة نمو 24%.

خطة البنك وإستراتيجيته

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: “إن استمرار تسجيل معدلات النمو الإيجابية يعكس مدى نجاح خطة العمل التى ينتهجها البنك مما أدى إلى تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 5.6 مليار جنيه على الرغم من التحديات الاقتصادية التى شهدها عام 2022”.

وأشار إلى إستمرار البنك فى تطبيق إستراتيجيته التوسعية، والتى تقوم أبرز محاورها على الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق،

وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية، والتى إستحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018؛ بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيرًا إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى نهاية ديسمبر 2022 بلغت 4.4 مليار جنيه.

ولفت إلى تحسن الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة، وهو ما يُظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 44.1% فى عام 2021، إلى 42.5% فى عام 2022.