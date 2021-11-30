أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تتراجع 436 مليون جنيه

وصلت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بعد الضرائب إلى 482.030 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 945.348 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بتراجع قدره 463.318 مليون جنيه وبنسبة 49%.

وأظهرت القوائم المالية للبنك تحقيق أرباح قبل ضرائب الدخل بقيمة 798.610 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1.338 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

وسجل عائد القروض والإيرادات المشابهة نحو 4.790 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 4.544 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

وبلغت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نحو 2.393 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 2.243 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

بنك الإمارات دبي الوطني: صافي الدخل من العائد 2.397 مليار جنيه

وسجل صافي الدخل من العائد 2.397 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 2.300 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

وبلغ إجمالي الأصول للبنك 74.658 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 66.394 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

ارتفعت تمويلات الأفراد ببنك الإمارات دبي الوطني لتسجل 11.537 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 9.394 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بارتفاع بقيمة 2.143 مليار جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني: ارتفاع محفظة تمويلات الأفراد

وكشفت القوائم المالية للبنك أن ارتفاع محفظة تمويلات الأفراد بالبنك جاء نتيجة لارتفاع محفظة القروض الشخصية لتسجل 9.635 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 7.657 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وارتفعت محفظة قروض السيارات لتسجل 1.386 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1.227 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وبلغت إجمالي أرصدة بطاقات الائتمان بالبنك 514.676 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 7.657 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وسجلت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بعد الضرائب نحو 482.030 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 945.348 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بتراجع قدره 463.318 مليون جنيه وبنسبة 49%.

وكشفت القوائم المالية للبنك عن تحقيق البنك أرباح قبل ضرائب الدخل بقيمة 798.610 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1.338 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

وسجل عائد القروض والإيرادات المشابهة نحو 4.790 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 4.544 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.