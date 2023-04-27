أرباح بنك أبوظبي الأول تهبط 23% في الربع الأول

سجل بنك أبوظبي الأول أكبر مصرف في الإمارات من حيث الأصول اليوم الخميس، هبوطا بنسبة 23 % في صافي أرباح الربع الأول، لكنه قال إن قروضه وودائعه نمت بدعم من الزخم القوي في بيئة الأعمال والتجارة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ووفقا لإفصاح للبورصة، حقق البنك أرباحا 3.93 مليار درهم (1.06 مليار دولار) مقابل 5.12 مليار درهم قبل عام.

وأوضح أن أرباح الربع الأول ارتفعت 70 % على أساس سنوي بعد استثناء أرباح بيع حصة في ماغناتي لخدمات المدفوعات في الربع الأول من 2022.

وبلغ إجمالي الدخل 6.7 مليار درهم في الربع الأول بانخفاض بسبعة في المئة على أساس سنوي، رغم أن الإيرادات التشغيلية قفزت 51%.

وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 798 مليون درهم في الربع الأول بزيادة 74 % مقابل 457.4 مليون العام الماضي.

ونمت قروض البنك وسلفياته 9% وجذب تدفقات ودائع بقيمة 80 مليار درهم خلال الربع الأول بارتفاع 30 بالمئة على أساس سنوي.

وأشار البنك الذي تمتلك حكومة أبوظبي حصة الأغلبية فيه إلى أن إجمالي الأصول زاد 21 % إلى 1.2 تريليون درهم “انطلاقا من الأسس المتينة لقوة الميزانية العمومية ومعدلات السيولة ورأس المال”.

ونفى البنك مرارا صحة تقارير أشارت إلى أنه يقيم عرضا للاستحواذ على بنك ستاندرد تشارترد البريطاني.

وقال مسؤول بارز بستاندرد تشارترد يوم الأربعاء إنه “لم يكن هناك على الإطلاق اتصال” من بنك أبوظبي الأول منذ انتشار تكهنات الاستحواذ في وقت سابق من هذا العام.