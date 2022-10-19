أرباح بنكى الكويت الوطني وبوبيان تقفز 45% و49% خلال الربع الثالث

أعلن بنك الكويت الوطني أن ربحه الصافي ارتفع في الربع الثالث بنسبة 45% ليصل إلى 136.41 مليون دينار (439.90 مليون دولار) مقابل 94.05 مليون قبل عام، بحسب وكالة رويترز.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت، إن أرباحه الصافية ارتفعت في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 46.9% لتصل إلى 374.24 مليون دينار مقارنة مع 254.82 مليون دينار قبل عام.

أرباح بوبيان تسجل 50 مليون دولار فى الربع الثالث

فى سياق متصل، أعلن بنك بوبيان الكويتي أن ربحه الصافي ارتفع 49% في الربع الثالث ليصل إلى 15.51 مليون دينار (50 مليون دولار) مقارنة مع 10.44 مليون دينار في الربع الثالث من العام الماضي.

وقال البنك في بيان للبورصة إن ربحه الصافي للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفع 52% ليصل إلى 48.59 مليون دينار مقارنة مع 31.89 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

يشار إلى أن عدد البنوك العاملة في الكويت 23 مصرفاً، تشمل مصرفين حكوميين و21 مصرفاً خاصاً. وتتوزع هذه الأخيرة بين مصارف محلية، مشتركة، وأجنبية. وقد بلغ إجمالى عدد الفروع الداخلية للمصارف الكويتية المحلية 353 فرعاً.

ويمثل القطاع المصرفي في الكويت ثاني أكبر قطاع اقتصادي في البلاد بعد النفط، وله إسهامات كبيرة في الاقتصاد الوطني، حيث قدمت المصارف الكويتية على مر السنوات قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني وساهمت بصورة كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.