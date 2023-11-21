أرباح «بايونيرز بروبيرتيز» المجمعة ترتفع 49.1% خلال 9 شهور إلى 238.3 مليون جنيه

أعلنت شركة بايونيرز بروبيرتيز للتنمية العمرانية عن نتائجها المالية المجمعة والمستقلة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.
وحققت بايونيرز بروبيرتيز للتنمية العمرانية إيرادات بقيمة 4.04 مليار جنيه خلال 9 شهور، مقابل 3.84 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، وبنسبة نمو 5.2%.
وقفز صافي أرباح بايونيرز للتنمية العمرانية بنسبة 49.11% لتصل إلى 238.35 مليون جنيه، مقابل 159.84 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.
فيما تضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة بايونيرز للتنمية العمرانية تراجع صافي خسائر الشركة بنسبة 40.3%، لتصل إلي 33.23 مليون جنيه، مقارنة ب 55.71 مليون جنيه.