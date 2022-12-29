أرباح «باكين» المجمعة ترتفع إلى 8.2 مليون جنيه في الربع الثالث من 2022

أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” عن نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة عن الربع الثالث من 2022.

وأظهرت نتائج أعمال باكين المجمعة نمو صافي الأرباح بنسبة 424% لتسجل 8.28 مليون جنيه ، مقابل صافي ربح بقيمة 1.58 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2021.

فيما أظهرت نتائج أعمال بكين المستقلة عن الربع الثالث من العام الجاري تحولها الربحية لتسجل صافي ربح بقيمة 650 الف جنيه ، مقابل خسائر مستقلة بقيمة 1.18 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وبلغت إيرادات الشركة المستقلة خلال 3 أشهر 17.63 مليون جنيه ، مقابل إيرادات بقيمة 13.17 في الربع الثالث من 2021