أرباح «اوراسكوم للاستثمار» ترتفع 26% خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة نتائج الأعمال، والقوائم المالية المجمعة، عن الربع الأول من عام 2023 ، وتضمنت القوائم المالية المجمعة لشركة اوراسكوم للاستثمار القابضة، نمو صافي الأرباح، بنحو 26%، لتسجل 108.94 مليون جنيه خلال 3 شهور ، مقابل صافي أرباح بقيمة 86.54 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام السابق 2022.

وارتفعت إيرادات اوراسكوم للاستثمار القابضة بنحو 361%، خلال الربع الأول من 2023، لتسجل 37.17 مليون جنيه مقابل 8.06 مليون .

جدير بالذكر أن شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة، حققت خلال عام 2022، صافي أرباح بقيمة 428.04 مليون جنيه، مقابل 861.22 مليون جنيه، خلال 2021، بارتفاع نحو 50.3%، لتسجل