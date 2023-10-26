أرباح «النيل للأدوية» تقفز 158.4% خلال الربع الأول من 2023-2024 إلى 53.8 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية غير المدققة عن الربع الأول من العام المالي 2023-2024. وأظهرت نتائج النيل للأدوية والصناعات الكيماوية نمو صافي الأرباح بنسبة 158.4% خلال 3 أشهر، لتصل إلى 53.84 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 20.83 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2022-2023.

وارتفعت إيرادات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 63.7%، خلال الربع الأول من 2023-2024، لتسجل 378.73 مليار جنيه، مقابل 231.33 مليون جنيه خلال الربع الأول 2022-2023.

يُذكر أن شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية حققت، خلال العام المالي 2022-2023، نموًّا في صافي الأرباح بنسبة 32.9%، لتصل إلى 119.31 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 89.67 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2021-2022.

وارتفعت إيرادات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 14.6%، خلال عام لتسجل 1.005 مليار جنيه، مقابل 876.78 مليون جنيه خلال 2021-2022.