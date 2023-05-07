أرباح «المصري الخليجي» تقفز 58% خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، مؤشرات نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة غير المدققة، عن الربع الأول من 2023.

وسجل البنك المصري الخليجي، نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 58%، لتسجل 312.77 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2023، مقابل 193.75 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

وارتفعت إجمالي إيرادات البنك المصري الخليجي المجمعة بنحو 37%، خلال 3 أشهر لتصل إلى 2.6 مليار جنيه، مقابل 1.86 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة للبنك المصري الخليجي ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 60%، لتصل 316.3 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 197.4 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2022.