أرباح المصرية للاتصالات من حصتها في فودافون مصر تسجل مليار و36 مليون جنيه خلال 6 شهور

بلغ نصيب الشركة المصرية للاتصالات we من أرباح حصتها فى فودافون مصر خلال النصف الأول من 2022 نحو مليار و36 مليون جنيه مقارنة بـمليار و563 مليون و 663 ألف جنيه فى الفترة نفسها من 2021 ، وفقا للقوائم المالية المجمعة الصادرة عن الشركة اليوم الخميس .

يشار إلي أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك 45 % من أسهم شركة فودافون مصر مقابل 45 % لمجموعة فودافون العالمية التى وافقت مؤخرا على نقل ملكية حصتها فى الوحدة المصرية إلى تابعتها شركة فوداكوم الجنوب الأفريقية والتى مازالت تنتظر موافقة جهاز تنظيم الاتصالات لاتمامها .

وتقدر قيمة صفقة نقل الملكية المرتقبة بنحو 2.7 مليار دولار، فيما تحصل «فودافون العالمية» على أسهم جديدة عبر زيادة رأسمال شركة فوداكوم توازى %80 من قيمة حصتها فى «فودافون مصر» لترتفع حصة «فودافون العالمية» فى «فوداكوم» لنحو %65.1، وستسدد شركة «فوداكوم» بنسبة %20 المتبقية من تكلفة الاستحواذ على %55 من أسهم فودافون مصر بشكل نقدى بقيمة 548 مليون دولار، تمول عبر تسهيلات ائتمانية، إضافة إلى دراسة خيارات التمويل الأخرى، ومنها قروض بنكية وسندات مقومة بالعملة الجنوب أفريقية.

على صعيد آخر ، ارتفعت تكاليف نشاط الشركة المصرية للاتصالات خلال أول 6 أشهر من العام الجاري بقيمة بلغت مليار و 977 مليون و 929 ألف جنيه بسبب مجموعة عوامل منها زيادة تكلفة المكالمات بمبلغ220 مليون جنيه تقريبا ، وزيادة بند الإهلاكات والإستهلاكات خلال الفترة المذكورة بقيمة 710 مليون جنيه ، فضلا عن زيادة بند الأجور والمرتبات بمبلغ 172 مليون جنيه والناتجة بشكل أساسي من العلاوات التى تمت خلال هذه الفترة .