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أرباح «المصرية للاتصالات» تقفز 180% والمبيعات تقترب من 15 مليار جنيه خلال 3 شهور

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مقابل 1.36 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي 2022

أرباح «المصرية للاتصالات» تقفز 180% والمبيعات تقترب من 15 مليار جنيه خلال 3 شهور
جهاد سالم

جهاد سالم

3:18 م, الثلاثاء, 30 مايو 23

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من 2023.

وأظهرت نتائج أعمال المصرية للاتصالات -المجمعة- ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 180% لتصل إلى 3.81 مليار جنيه، مقابل 1.36 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة المصرية للاتصالات، بنسبة 44.3%، خلال 3 أشهر لتصل إلى 13.95 مليار جنيه، مقابل 9.41 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة للشركة، خلال 3 أشهر تحقيق صافي ربح بقيمة 2.46 مليار جنيه ، مقابل 654.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

جهاد سالم

جهاد سالم

3:18 م, الثلاثاء, 30 مايو 23