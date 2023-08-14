أرباح «المصرية للاتصالات» تسجل 6.7 مليار جنيه خلال النصف الأول بنمو 77%

أعلنت شركة المصرية للاتصالات، اليوم، نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام الحالى والتى أظهرت نموًا قويًا فى صافي أرباحها والتى سجلت 6.7 مليار جنيه، مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بنمو قدرت نسبته بـ 77%.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة، والتى نشرت على الموقع الرسمي للبورصة المصرية، صباح اليوم، نمو إيرادات المصرية للاتصالات خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى بنسبة تصل إلى 38%.

وبلغت إيرادات شركة المصرية للاتصالات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2023 ما يقرب من 28.1 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ارتفعت ربحة السهم بنسبة تصل إلى 77%، لتقفز إلى 3.92 جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بـ 2.22 جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة فى بيانها أن إجمالى الإيرادات ارتفع خلال النصف الثاني من العام الحالى بنسبة تصل إلى 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدعوما بزيادة إيرادات مشروعات الكوايل والتى تجاوزت 20 مليون دولار.