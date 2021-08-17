أرباح المصرية للاتصالات تتخطى توقعات بنوك الاستثمارخلال الربع الثاني من 2021

قالت وحدات بحوث ببنوك استثمار محلية إن شركة “المصرية للاتصالات”، تمكنت خلال الربع الثاني من العام الجاري تحقيق نتائج أعمال قوية تخطت توقعاتها .

ورجحت بنوك الاستثمار أن تواصل الشركة تحقيق أداء قوي مماثل خلال الفترات المقبلة كونها أكبر لاعب في البنية التحتية في قطاع الاتصالات في مصر .

بدايةً قالت بحوث شركة “نعيم القابضة” إن “المصرية للاتصالات” حققت صافي ربح خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 1.7 مليار جنيه مشيرةً أن ذلك الرقم تخطى توقعاتها البالغة 1.6 مليار جنيه.

ولفتت أن الارباح خلال الربع الثاني من العام الجاري حققت زيادة 234٪ على أساس سنوي إذ بلغت حوالي 748 مليون جنيه الربع المقارن من العام الماضي .

وأشارت أنهُ على الرغم من ذلك الأداء فإن صافي الربح سجل انخفاض بنسبة 18٪ على أساس ربع سنوي وأرجعت “نعيم” السبب في ذلك نتيجة القفزة في صافي الربح في الربع الأول من عام 2021 نتيجة للمستحقات المتعلقة بشركة فودافون مصر والتي بلغت قيمتها 350 مليون جنيه، والانخفاض في مصادر الدخل الأخرى بنسبة 72٪).

وقالت “نعيم” إن إيرادات الشركة بلغت 9 مليار جنيه مشيرةً والتي تخطت توقعاتنا بتحقيق إيرادات بقيمة 8.5 مليار جنيه، بزيادة 13٪ على أساس سنوي حيث وصلت عائدات باقات الأنترنت 77٪ من النمو السنوي، و7٪ على أساس ربع سنوي بفضل إيرادات مشروعات الكابلات والتي بلغت 294 مليون جنيه والمتعلقة بمشروع كابل 2 أفريقيا.

ولفتت “نعيم” أن إيرادات باقات الأنترنت ارتفعت بنسبة 27٪ على أساس سنوي، و8٪ على أساس ربع سنوي، في حين استقرت إيرادات مبيعات الجملة المحلية.

كما بلغ هامش الربح الإجمالي 42٪، مقابل 39٪ خلال الربع الثاني من عام 2020، نتيجة للمساهمة القوية من قطاع الأنترنت ومشروع الكابلات.

وقالت “نعيم” إن حصة شركة المصرية للاتصالات من أرباح شركة فودافون مصر 613 مليون جنيه، بارتفاع 14.3٪ على أساس سنوي، ولكن مع انخفاض 36٪ على أساس ربع سنوي (نتيجة لعودة الأرباح للمعدلات الطبيعية بعد تحصيل المستحقات بقيمة 350 مليون جنيه خلال الربع السابق).

يُذكر أن إدارة الشركة أكدت على استلام الدفعة الثانية (في يوليو) من الأرباح الاستثنائية من شركة فودافون مصر، والتي بلغت قيمتها 3.6 مليار جنيه، وواصلت “نعيم” توصياتها بشراء سهم المصرية للاتصالات عند سعر مستهدف 19.10 جنيه للسهم.

وفي سياق متصل قالت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن المصرية للاتصالات حققت نتائج قوية خلال الربع الثاني من العام الجاري .

وأضافت إن ايرادات الشركة مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، تحسن أدائها بارتفاع بلغ 18% في إجمالي إيرادات قطاع التجزئة، في حين تم تقييد نمو قطاع الجملة عند 5% على خلفية ضعف اتجاهات المكالمات الدولية الواردة.

وأشارت بحوث “برايم” أنهُ على الأساس الربع سنوي، فقد حققت نمواً بمقدار 7% في الإيرادات، نتيجة للمساهمة القوية من المنازل والمستهلكين إلى جانب قطاعات العملاء والشبكات الدولية.

ولفتت أن “المصرية للاتصالات” تمكنت من تحسين هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الخاص بها بمقدار 420 نقطة أساس ليصل إلى 38.9%، بسبب التحول الإيجابي في مزيج إيرادات الشركة.

وأوضحت بحوث “برايم” أنها قيمت سهم “المصرية للاتصالات” بـ 22.5 جنيه، مع إجمالي عائد متوقع سبة 50%.

وقالت إن سياسة توزيعات الأرباح الجديدة، إلى جانب زخم الأرباح القوي للشركة يجب أن يكون بمثابة محفز كاف للمساعدة في إعادة تقييم السهم من مستويات التقييم المنخفضة هذه، موضحةً أنهُ على الرغم من الارتفاع الأخير في سعر السهم، فيُلاحظ أن السهم لا يزال يتداول بمضاعف ربحية لآخر 12 شهر يبلغ 3.7 مرة فقط.

وأكدت بحوث “برايم” أن الشركة لديها فرص نمو كافية في المستقبل القريب على الرغم من حجمها الكبير نسبياً وأحجام المبيعات الهائلة، كونها أكبر لاعب في البنية التحتية في قطاع الاتصالات في مصر، فضلاً عن المشاركة المحتملة في أعمال التكنولوجيا المالية في الطريق.