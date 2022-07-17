أرباح «المراعي» ترتفع 8% وتسجل 520.4 مليون ريال بالربع الثاني من 2022

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة المراعي، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 7.96% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 520.36 مليون ريال، مقارنة بنحو 481.98 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح المراعي بنسبة 23.76% مقارنة بصافي ربح نحو 420.46 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وقالت شركة المراعي في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن زيادة الأرباح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، تعود إلى نمو الإيرادات بنسبة 15.1% مدفوعاً بالنمو في المخبوزات والدواجن ومنتجات الألبان الطازجة.

وكان النمو الإيجابي في الإيرادات واضحاً في القطاعات كافة بسبب تحسن الظروف التجارية بعد جائحة (كوفيد-19) والقيود المفروضة خلالها، وكذلك عودة افتتاح المؤسسات التعليمية، وزيادة عدد الزوار للمنطقة.

ويعود الارتفاع في الأرباح، إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 8.4% بمعدل أقل من نمو الإيرادات بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات نتيجة ارتفاع أسعار الذرة والصويا ومدخلات إنتاج الألبان مثل الزبدة والبرسيم. بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع رسوم النقل إلى زيادة سعر التكلفة.

فيما ارتفع صافي أرباح المراعي بعد الزكاة والضريبة بنسبة 8.4% في النصف الأول من 2022 إلى نحو 940.82 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 867.93 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.