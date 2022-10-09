أرباح «المراعي» ترتفع الربع الثالث 13% لتصل إلى 463 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة المراعي، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 13% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 463 مليون ريال، مقارنة بنحو 409 ملايين ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح المراعي بنسبة 11% مقارنة بصافي ربح نحو 520 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت شركة المراعي في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن زيادة الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، تعود إلى نمو الإيرادات بنسبة 21.0% مدفوعًا بالنمو في قطاعي الدواجن والمخبوزات. النمو الإيجابي في الإيرادات كان واضحًا في كافة القطاعات بسبب تحسن الظروف التجارية بعد جائحة (كوفيد-19) والقيود المفروضة خلالها، وكذلك عودة افتتاح المؤسسات التعليمية، وزيادة عدد الزوار للمنطقة.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 16.7% بمعدل أقل من معدل من نمو الإيرادات بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج والشحن. فيما ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 11.6% بمعدل أقل من نمو إجمالي الربح على الرغم من التحكم في التكاليف التشغيلية بسبب أحد الاستثمارات الزراعية في الخارج.

وذكرت أن نمو صافي الربح بـ 13.2% كان أعلى من الأرباح التشغيلية حيث تم تعويض ارتفاع تكاليف أسعار الفائدة بالأثر الإيجابي الناتج عن مراجعة تقديرات الإدارة لمخصصات الزكاة.

وحول مساهمة قطاعات التشغيل الرئيسية قالت الشركة:

• قطاع الألبان والعصائر: ارتفعت أرباح القطاع بسبب ارتفاع نمو المبيعات بنسبة 15.4% على أساس سنوي والتي قابلها تضخم في التكاليف خاصة في مدخلات إنتاج الألبان.

• قطاع المخبوزات: ارتفعت المبيعات بنسبة 31.8% ويعود ذلك لمزيج منتجات العبوات الفردية بسبب عودة افتتاح المدارس والمؤسسات التعليمية والاستفادة من وفورات الحجم لتصنيع المخبوزات والتي أدت إلى ارتفاع أرباح القطاع.

• قطاع الدواجن: ارتفاع المبيعات بـنسبة 43.2%، مدعومًا بقطاع خدمات التموين والتوسع، بالإضافة إلى ذلك، تأثر نمو أرباح الربع بالدعم المستلم في الربع الحالي والذي تم احتسابه على الأساس النقدي.

• الأنشطة الأخرى: سجلت خسائر بقيمة 116.6 مليون ريال خلال الربع الحالي مدفوعة بشكل أساسي بمراجعة أحد الاستثمارات الزراعية في الخارج.