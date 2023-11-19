أرباح «المتحدة للإسكان» ترتفع 12.2% إلى 79.13 مليون جنيه في 9 شهور

اعلنت شركة المتحدة للإسكان والتعمير عن نتائجها المالية والتشغيلية المجمعة والمستقلة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وحققت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 12.2%، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وبلغت صافي أرباح الشركة 79.13 مليون جنيه، مقارنة ب 70.53 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022.

وارتفعت إجمالي إيرادات المتحدة للإسكان بنحو 10.8%، لتصل 188.3 مليون جنيه، مقابل 169.96 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة تحقيق نمواً في صافي الأرباح بنسبة 37%، لتصل 55.39 مليون جنيه، مقارنة ب 40.43 مليون جنيه.