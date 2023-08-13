أرباح «المالية والصناعية» تنمو 76% خلال النصف الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة المالية والصناعية، نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة عن النصف الأول من 2023.

واظهرت نتائج أعمال المالية والصناعية، نمو صافي الأرباح بنسبة 76%.

وحققت المالية والصناعية صافي ربح بقيمة 202.11 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 114.84 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022.

وارتفعت إيرادات المالية والصناعية بنسبة 56.4%، في الربع النصف من 2023، لتصل إلى 1.05 مليار جنيه، مقابل 671.68 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

جدير بالذكر ان نتائج أعمال شركة المالية والصناعية المجمعة، خلال 2022 ، تضمنت ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 148.5%.

وحققت المالية والصناعية صافي ربح بقيمة 755.85 مليون جنيه خلال عام 2022، مقابل 304.18 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت إيرادات المالية والصناعية بنسبة 33.45%، في عام 2022، لتصل إلى 3.67 مليار جنيه، مقابل 2.75 مليار جنيه في عام 2021.