أرباح «المالية والصناعية» تتراجع 11.3% خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة المالية والصناعية، مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة عن الربع الأول من 2023.

وأظهرت نتائج أعمال شركة المالية والصناعية، تراجع صافي الأرباح بنسبة 11.3% خلال الربع الأول من 2023.

وحققت المالية والصناعية صافي ربح بقيمة 87.21 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 98.36 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

وارتفعت إيرادات المالية والصناعية بنسبة 24.2%، في الربع الأول من 2023، لتصل إلى 383.4 مليون جنيه، مقابل 308.67 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

جدير بالذكر أن نتائج أعمال شركة المالية والصناعية المجمعة، خلال 2022 ، تضمنت ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 148.5%.

وحققت المالية والصناعية صافي ربح بقيمة 755.85 مليون جنيه خلال عام 2022، مقابل 304.18 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت إيرادات المالية والصناعية بنسبة 33.45%، في عام 2022، لتصل إلى 3.67 مليار جنيه، مقابل 2.75 مليار جنيه في عام 2021.