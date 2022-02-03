بورصة وشركات

أرباح «المالية والصناعية» المستقلة ترتفع إلى 218 مليون جنيه خلال 2021

بنسبة 203 % عن عام 2020.
مصطفى طلعت 1:35 م, الخميس, 3 فبراير 22 1:35 م, الخميس, 3 فبراير 22

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كشفت القوائم المالية المستقلة لشركة المالية والصناعية المصرية عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 203%، خلال 2021.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أنها سجلت أرباحاً بقيمة 218.2 مليون جنيه خلال العام المنقضي، مقابل أرباح بقيمة 71.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وقفزت مبيعات المالية والصناعية في 2021 إلى 1.17 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 666.35 مليون جنيه في العام السابق له.

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وسجلت المالية والصناعية، خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، أرباحاً مجمعة بلغت 169 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 82.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الفترة إلى 168.9 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 82.73 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وارتفعت أرباح حقوق الأقلية خلال التسعة أشهر إلى 120.7 ألف جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 61.07 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وتراجعت إيرادات المالية والصناعية خلال الفترة إلى 1.85 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 952.1 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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