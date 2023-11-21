أرباح «الكابلات الكهربائية» تقفز 263% خلال 9 شهور إلى 955.4 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن التسعة أشهر الأولى من 2023.

واظهرت نتائج أعمال الكابلات الكهربائية -المجمعة-، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 263% لتصل إلي 955.41 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 263.25 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2022.

وارتفعت إيرادات الكابلات الكهربائية، بنسبة 50.2%، خلال 9 أشهر لتصل إلى 5.89 مليار جنيه، مقابل 3.92 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة الكابلات الكهربائية، خلال 9 أشهر تحقيق صافي ربح بقيمة 210.81 مليون جنيه ، مقابل 88.77 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.