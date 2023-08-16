أرباح «الكابلات الكهربائية» النصف سنوية تقفز 182% إلى 539 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من 2023.

وأظهرت نتائج أعمال الكابلات الكهربائية -المجمعة-، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 183% لتصل إلي 539.18 مليون جنيه، مقابل 190.54 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.

وارتفعت إيرادات الكابلات الكهربائية، بنسبة 7.5%، خلال 6 أشهر لتصل إلى 3.56 مليار جنيه، مقابل 3.31 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة الكابلات الكهربائية، خلال 6 أشهر تحقيق صافي ربح بقيمة 201.19 مليون جنيه ، مقابل 71.07 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.