أرباح القطاع الصناعى الصينى تقفز إلى 111 مليار دولار خلال نوفمبر

أظهرت بيانات نمو أرباح القطاع الصناعى الصينى للشهر السابع على التوالي بواقع 15.5% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 729.32 مليار يوان (حوالي 111.50 مليار دولار)، بحسب وكالة رويترز.

أرباح القطاع الصناعى الصينى ارتفعت 28.2% في أكتوبر

وبحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، ارتفعت أرباح القطاع الصناعى الصينى 28.2% في أكتوبر. وتغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان من الأنشطة الرئيسية.

القطاع الصناعى الصينى شهد انتعاشا كبيرا

وشهد القطاع الصناعى الصينى انتعاشا كبيرا عقب صدمة جائحة كوفيد-19، وسجلت أنشطة المصانع والصادرات نموًا غير مسبوق في نوفمبر، لكن بعض الشركات قالت إن أرباحها تعرضت لضغوط مع اقتراب اليوان من ذروته في عدة سنوات مقابل الدولار.

في الفترة من يناير إلى نوفمبر نمت أرباح القطاع الصناعى الصينى 2.4%

وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر، نمت أرباح القطاع الصناعى الصينى 2.4% على أساس سنوي، بعدما ارتفعت 0.4 % في الأشهر العشرة الأولى من 2020.

وأظهرت بيانات سابقة تسارع نمو القطاع الصناعي الصيني بأكبر معدل خلال عقد من الزمن في نوفمبر، حيث يتعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا المستجد.

وارتفع مؤشر Caixin / Markit لمديري المشتريات الصناعي، الذى يقيس نمو القطاع الصناعي الصيني، إلى 54.9 من 53.6 في أكتوبر، مع بقاء المؤشر فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر السابع على التوالي.

وكان محللون قد استطلعت رويترز آراءهم بشأن نمو القطاع الصناعي الصيني توقعوا انخفاض القراءة الرئيسية إلى 53.5.

وقالت مصادر إن القطاع الصناعي الصيني توسع للشهر التاسع على التوالي في نوفمبر، حيث يواصل ثاني أكبر اقتصاد في العالم التعافي من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي PMI لشهر نوفمبر ارتفع إلى 52.1

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي PMI لشهر نوفمبر إلى 52.1، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، حيث إن هذه هي أعلى قراءة في أكثر من ثلاث سنوات، وكذلك أفضل من 51.5 التي توقعها محللون في استطلاع لرويترز والقراءة الرسمية لشهر أكتوبر عند 51.4.

وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى التوسع، بينما تشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى الانكماش.

وأظهرت بيانات أن القطاع الصناعي الصيني حقق نموا بمعدل أسرع من المتوقع في أكتوبر، بينما استمرت مبيعات التجزئة في التعافي، وإن كان بوتيرة أبطأ من المتوقع مع خروج ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الكساد الذي صاحب تفشى فيروس كورونا المستجد.

القطاع الصناعي الصيني نما بنسبة 6.9% في أكتوبر

ووفق بيانات مكتب الإحصاء الوطني نما القطاع الصناعي الصيني بنسبة 6.9% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، بما يتماشى مع مكاسب سبتمبر، وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 6.5%.

وأظهرت بيانات أن القطاع الصناعي الصيني شهد نموا متسارعا في أكتوبر الماضي بأعلى معدل خلال ما يقرب من 10 سنوات مع ارتفاع الطلب المحلي، مما يزيد من قوة الدفع لاقتصاد يتعافى سريعا من فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر “كايشين ماركت لمديري مشتريات القطاع الصناعي” الذى يقيس النشاط الصناعى الصينى إلى 53.6 نقطة من 53.0 نقطة في سبتمبر الماضي، ليظل فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر السادس على التوالي.