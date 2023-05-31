أرباح «القاهرة للدواجن» تقفز 942% خلال الربع الأول إلى 555.3 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من 2023.

وقفزت صافي أرباح القاهرة للدواجن بنحو 942% خلال 3 أشهر، لتصل إلى 555.3 مليون جنيه، مقابل 53.3 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت إجمالي إيرادات القاهرة للدواجن بنحو 90.4%، لتصل إلى 2.78 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 1.46 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة القاهرة للدواجن خلال الربع الأول من العام الحالي، تحقيق صافي ربح بقيمة 70.9 مليون جنيه، مقابل 2.17 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي.

وبلغت إجمالي إيرادات القاهرة للدواجن المستقلة 421.7 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 180.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

ووافق مجلس إدارة القاهرة للدواجن على التخلص من الأصول غير المستغلة خاصة بشركتها التابعة القاهرة لمجازر الدواجن والبالغة مابين 10 إلي 14 مليون جنيه.