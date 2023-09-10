أرباح «القاهرة للدواجن» تقفز 181% خلال 6 أشهر والإيرادات تسجل 5.57 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن ، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة، عن النصف الأول من 2023.

وقفز صافي أرباح القاهرة للدواجن ، بنحو 131%، خلال 6 أشهر، لتصل إلى 762.67 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 329.04 مليون جنيه خلال النصف الأول العام الماضي 2022.

وارتفع إجمالي إيرادات القاهرة للدواجن بنحو 81%، لتصل إلى 5.57 مليار جنيه خلال 6 أشهر ، مقابل 3.08 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة القاهرة للدواجن خلال النصف الأول من العام الحالي، تحقيق صافي ربح بقيمة 150.37 مليون جنيه، مقابل 597.7 الف جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي.