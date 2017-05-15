أرباح القاهرة للأدوية تقفز إلى 71.9 مليون جنيه خلال 9 أشهر

ارتفعت أرباح شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية لتسجل 71.9 مليون جنيه، خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2016-2017، مقابل 33 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بنسبة نمو في الأرباح 117.9%.

وتستهدف الشركة، نموا في صافي أرباحها إلى 88.5 مليون جنيه، خلال العام المالي 2017-2018، ( الموازنة التقديرية) مقابل أرباح متوقعة بقيمة 48.3 مليون جنيه، العام المالي الحالي، كما تخطط لزيادة إيرادات النشاط إلى 873.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات متوقعة بـ 598 مليون جنيه العام المالي الحالي.

جدير بالذكر أن أرباح القاهرة للأدوية قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 46.27 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 24.99 مليون جنيه بالنصف المقارن من العام المالي الماضي، بنسبة نمو قدرها 85.5%.

