أرباح القاهرة للأدوية السنوية تقفز 91%

مصطفى طلعت: قفزت أرباح شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، لتسجل 97.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 51.3 مليون جنيه العام المالي السابق، بنسبة نمو في الأرباح حوالي 91%. يشار إلى أن الشركة سجلت أرباحا بقيمة 71.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2016

مصطفى طلعت:

قفزت أرباح شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، لتسجل 97.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 51.3 مليون جنيه العام المالي السابق، بنسبة نمو في الأرباح حوالي 91%.

يشار إلى أن الشركة سجلت أرباحا بقيمة 71.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017، مقابل أرباح بلغت 33 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وتستهدف القاهرة للأدوية ضخ استثمارات تصل إلى 48 مليون جنيه، خلال العام المالى 2018-2017، مقارنة بـ22 مليونا مستهدفة بنهاية العام المالى الحالي؛ لتطوير خطوط الإنتاج.