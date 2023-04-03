أرباح «العز الدخيلة للصلب» ترتفع 10% خلال 2022 إلى 6.4 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، القوائم المالية المجمعة، والمستقلة لعام 2022.

وتضمنت القوائم المالية المجمعة لشركة العز الدخيلة للصلب، نمو صافي الأرباح، بنحو 10%، لتسجل 6.42 مليار جنيه عام 2022، مقابل 5.83 مليار جنيه، خلال 2021.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة العز الدخيلة للصلب، نمو إجمالي المبيعات بنحو 23%، إلى 75.44 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 61.21 مليار جنيه خلال 2021.

واشارت العز الدخيلة للصلب، إلي تكبدها خسائر عن فروق تقييم العملات بنحو 2.6 مليار جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بقيمة 34 مليون جنيه خلال 2021.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة العز الدخيلة للصلب تحقيق صافي ربح بقيمة 5.31 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال 2021.