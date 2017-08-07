أرباح العربية للطيران تقفز 21%

دعاء محمود قالت شركة العربية للطيران إن أرباحها الصافية ارتفعت بنسبة 21% خلال الربع الثاني من العام الجاري مسجلة 158 مليون درهم اماراتي، مقارنة بـ 131 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من اعلما الماضي. وأضافت في بيان اليوم، أن إيراداتها ارتفعت إلى 906 مليون درهم، مقارنة بـ 894 مليون درهم خلال نفس

دعاء محمود



قالت شركة العربية للطيران إن أرباحها الصافية ارتفعت بنسبة 21% خلال الربع الثاني من العام الجاري مسجلة 158 مليون درهم اماراتي، مقارنة بـ 131 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من اعلما الماضي.

وأضافت في بيان اليوم، أن إيراداتها ارتفعت إلى 906 مليون درهم، مقارنة بـ 894 مليون درهم خلال نفس فترة المقارنة.



ولفتت الشركة إلي أنها نقلت على متن اسطولها أكثر من 2.05 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام 2017 في حين وصل معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين مقابل عدد المقاعد المتاحة) الى 79٪.



وبلغ صافي أرباح العربية للطيران خلال الأشهر الست الأولى من العام الحالي الى 261 مليون درهم، بزيادة نسبتها 7٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووصلت الإيرادات للنصف الأول من العام الحالي الى 1.716 مليار درهم وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من 4.1 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام 2017، كما واصل معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين مقابل عدد المقاعد المتاحة) نسبته المرتفعة خلال الفترة ذاتها عند 79٪.



واستلمت العربية للطيران خلال النصف الأول من العام 2017 طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A320 واطلقت 12 وجهة جديدة من مراكز عملياتها الخمس في دول الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر والأردن. وتخدم العربية للطيران حالياً أكثر من 130 وجهة حول العالم.



