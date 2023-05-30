أرباح «العربية للأسمنت» تقفز 310% بالربع الأول من 2023 مسجلة 242 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة العربية للأسمنت القوائم المالية المجمعة، والمستقلة ، عن الربع الأول من العام الحالي 2023.

وقفزت أرباح العربية للأسمنت المجمعة بنحو 310%، خلال الربع الأول منو 2023، لتسجل 241.77 مليون جنيه، مقابل 58.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وحققت العربية للأسمنت نموا في إجمالي المبيعات بنحو 60.4% ، لتصل 1.7 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 1.06 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتضمنت نتائج الأعمال المستقلة تحقيق صافي ربح بقيمة 243.6 مليون جنيه، في الربع الأول من 2023، مقابل 53.28 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.