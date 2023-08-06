أرباح «العربية لحليج الأقطان» تقفز 141.4% خلال الربع الثالث من 2022-2023 إلى 170.57 مليون جنيه

أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان عن نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة للربع الثالث منفردا والـ9 أشهر الأولي من العام المالي 2022-2023.

وقفزت صافي أرباح الشركة العربية لحليج الأقطان، على نحو ربع سنوي بنسبة 141.4%، لتصل إلى 170.57 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 70.66 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2022-2023.

وارتفعت إيرادات الشركة العربية لحليج الأقطان بنحو 43.6%، خلال الربع الثالث من 2022-2023، لتسجل 1.12 مليار جنيه.

وذلك مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 766.7 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي السابق 2021-2022.

وسجلت صافي أرباح الشركة العربية لحليج الأقطان، خلال التسعة أشهر الأولى من 2022-2023، نموا بنسبة 108%.

وبلغت صافي أرباح الشركة 235.17 مليون جنيه، مقابل 112.91 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق 2021-2022.

وسجلت العربية لحليج الأقطان نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 30%، خلال ال 9 أشهر الأولي من العام المالي 2022-2023، لتصل إلى 1.68 مليار جنيه .

وذلك مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 1.29 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2021-2022.