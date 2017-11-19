أرباح العربية لحليج الأقطان تصل إلى 6 أضعاف

63 % نموًا في الإيردات لترتفع إلى 1.3 مليار جنيه مصطفى طلعت ارتفعت أرباح شركة العربية لحليج الأقطان، خلال العام المالي 2016-2017 إلى 217.9 مليون جنيه، مقابل 29.7 مليون جنيه العام المالي المقارن، بنمو قدرة 632%، (ما يعادل 6 مرات تقريبا)، مدعومة من الاستثمار في الشركات التابعة وتحرير سعر الصرف. وحق

63 % نموًا في الإيردات لترتفع إلى 1.3 مليار جنيه



مصطفى طلعت

ارتفعت أرباح شركة العربية لحليج الأقطان، خلال العام المالي 2016-2017 إلى 217.9 مليون جنيه، مقابل 29.7 مليون جنيه العام المالي المقارن، بنمو قدرة 632%، (ما يعادل 6 مرات تقريبا)، مدعومة من الاستثمار في الشركات التابعة وتحرير سعر الصرف.

وحققت “العربية حليج” أرباحًا رأسمالية قدرها 68 مليون جنيه، من الشركات التابعة لها، و30 مليون جنيه فروق عملة، ما رفع إجمالي الإيرادات إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل 827 مليون جنيه العام الماضي، بنسبة نمو 63%.

بحسب تقرير مجلس الإدارة، المنشور اليوم الأحد، نجحت الشركة في حلج 40%، ما يعادل 238 ألف قنطار، من إجمالي محصول القطن المعد، البالغ 700 ألف قنطار، خلال الموسم الماضي.