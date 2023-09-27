أرباح «العربية لحليج الأقطان» المستقلة ترتفع 131% .. ومقترح بتوزيع 25 قرشا للسهم

اعتمد مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان، نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية 30-6- 2023.

ووافق مجلس إدارة العربية لحليج الأقطان، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25 قرشا للسهم، تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية.

و قفز صافي أرباح الشركة، بنحو 131%، لتصل إلى 79.17 مليون جنيه، مقابل 34.22 مليون خلال العام المالي السابق 2022-2021.

وسجلت العربية لحليج الأقطان نموا في إجمالي الإيرادات المستقلة، بنحو 34%، لتصل إلى 91.9 مليون جنيه، مقابل 68.78 مليون خلال الفترة المقارنة.

وأشارت الشركة العربية لحليج الأقطان إلي أن نمو صافي الأرباح بسبب زيادة الكمية المحلوجة من الأقطان بنسبة 14%، وزيادة إيرادات التشغيل بنسبة 34%، من 69 مليونا إلي 92 مليون جنيه خلال 2022-2023، فضلا عن زيادة إيرادات الاستثمارات بنحو 529%، من 9 ملايين إلي 58 مليون جنيه، وزيادة عائد أذون الخزانة بنسبة 33%، من 10 ملايين إلى 14 مليون جنيه.