أرباح «الصعيد للمقاولات» تنمو 52.4% خلال الربع الأول

اعتمد مجلس شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من عام 2023.

وأظهرت القوائم المجمعة لشركة الصعيد العامة للمقاولات، نمو صافي الأرباح بنحو 52.4%، لتسجل 54.67 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2023.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 35.87 مليون جنيه خلال عام الربع الأول من 2022.

وارتفع اجمالي إيرادات الصعيد العامة للمقاولات، بنحو 51%، خلال 3 أشهر ، لتسجل 736.45 مليون جنيه، مقابل 487.64 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وتضمنت القوائم المالية غير المجمعة لشركة الصعيد العامة للمقاولات تحقيق 52.23 مليون جنيه صافي أرباح، مقابل 35.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.