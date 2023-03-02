أرباح «الصعيد العامة للمقاولات» ترتفع 28.4% خلال 2022

إعتمد مجلس شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة ومشروع توزيعات الأرباح لعام 2022.

وأظهرت القوائم المجمعة لشركة الصعيد العامة للمقاولات، نمو صافي الأرباح بنحو 28.4%، لتسجل 104.01 مليون جنيه، خلال 2022، مقابل 80.98 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفع إجمال إيرادات القاهرة للإسكان والتعمير، بنحو 71.4%، خلال عام 2022، لتسجل 2.64 مليار جنيه، مقابل 1.54 مليار جنيه خلال 2021.

وتضمنت القوائم المالية غير المجمعة لشركة الصعيد العامة للمقاولات، تحقيق 100.74 مليون جنيه صافي أرباح، مقابل 81.06 خلال الفترة المقارنة.

ووافق مجلس إدارة الصعيد العامة للمقاولات علي مقترح السير في إجراءات خفض رأس المال بنحو 24.71 مليون جنيه عبر إعدام 24.71 مليون سهم بالقيمة الاسمية جنيه مصري.

وبذلك يصبح رأسمال الصعيد العامة للمقاولات، 730.06 مليون جنيه، بدلا من 754.78 مليون جنيه.