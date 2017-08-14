أرباح الشمس للإسكان تقفز 17.5% في النصف الأول

مصطفى طلعت: كشفت القوائم المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير، نمو أرباحها، خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 28.1 مليون جنيه، مقابل 23.9 مليون جنيه، الفترة المماثلة من 2016، بنسبة نمو في الأرباح 17.5%. يذكر أن الشركة حققت أرباحاً بقيمة 14.3 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل

مصطفى طلعت:



كشفت القوائم المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير، نمو أرباحها، خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 28.1 مليون جنيه، مقابل 23.9 مليون جنيه، الفترة المماثلة من 2016، بنسبة نمو في الأرباح 17.5%.



يذكر أن الشركة حققت أرباحاً بقيمة 14.3 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 9.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من 2016.



ويبلغ رأسمال “الشمس للإسكان” 121 مليون جنيه، موزعاً على 121 مليون سهم، بقيمة إسمية جنيه للسهم.