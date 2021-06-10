أرباح الشمس للإسكان تتراجع إلى 49.2 مليون جنيه بالربع الأول من 2021

مقابل أرباح بلغت 49.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2020.

كشفت القوائم المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير عن الربع الأول من 2021 عن تراجع أرباحها بشكل طفيف.

على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إنها حققت أرباحا بقيمة 49.2 مليون جنيه مقابل 49.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2020.

وارتفع مبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 117.87 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 98.7 مليون جنيه بالربع المماثل من العام الماضي.

يذكر أن شركة الشمس للإسكان والتعمير حققت خلال العام المالي 2020 أرباحا بقيمة 149.67 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 135.58 مليون جنيه في العام المماثل 2019.

وقفزت إيرادات الشمس للإسكان والتعمير خلال 2020 إلى 326.9 مليون جنيه، مقابل 218.76 مليون جنيه في 2019.