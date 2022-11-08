أرباح الشركة العالمية القابضة الإماراتية تقفز 5 مرات بدعم من عوائد استثماراتها

قفزت أرباح “الشركة العالمية القابضة” الإماراتية بنحو 5 مرات، خلال الربع الثالث من العام الحالي؛ بدعم من ارتفاع عوائد استثماراتها. وبلغت أرباح الشركة، خلال الربع الثالث، نحو 13.92 مليار درهم (3.8 مليار دولار).

فيما تراجع إجمالي ربح الشركة من نشاطها الرئيسي إلى 2.8 مليار درهم، لكن عوائد الشركة من استثماراتها التي بلغت 12.44 مليار درهم دعّمت قفزة صافي الأرباح.

أرباح الشركة العالمية القابضة

القطاع الرقمي كان الداعم الرئيسي لهذه العوائد الاستثمارية، بعد أن قفزت الإيرادات الوافدة منه 171 مرة إلى 9.7 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، وفق القوائم المالية التي أعلنت عنها الشركة المُدرجة في “سوق أبوظبي للأوراق المالية”.

وركزت عمليات استحواذ الشركة في الربع الثالث على دعم خطط النمو المستقبلية في تعزيز عملياتها عبر القطاعات المستهدفة مثل التكنولوجيا، والتي تضمنت حصة 55% في “سايبر جيت”،

واستكمال استثمار حجر الأساس بنسبة 15% في بيانات للذكاء الاصطناعي بعد نهاية الربع، إذ تتطلع الشركة إلى تعميق مشاركتها واستثمارها في هذا المجال من خلال بناء شركة قابضة كذراع لها في مجال التقنية بحلول عام 2024.

الرئيس التنفيذي للشركة سيد شعيب قال، في بيان، إن شركته تخطط للاستمرار في التركيز على التوسع في السوق العالمية، مشيرًا إلى أن شركته وضعت هدفًا لزيادة عمليات الاستحواذ على الأعمال التجارية بنسبة 70% في الأشهر الـ12 المقبلة.

ما يدعم توجهات الشركة لزيادة عمليات الاستحواذ، النقود في خزائنها وأرصدتها المصرفية والتي بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 31.8 مليار درهم (8.7 مليار دولار)، مقابل 20.25 مليار درهم قبل عام.

من بين أكبر خمسة قطاعات مساهِمة في إيرادات “الشركة العالمية القابضة”، كل من الطاقة، والأغذية والرعاية الصحية والعقارات والمرافق.

خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، دخلت الشركة العالمية القابضة أسواقًا جديدة، وذلك من خلال الاستحواذ على 50% من شركة الطاقة النظيفة التركية “كاليون إنيرجي”، في صفقة بقيمة بلغت 1.8 مليار درهم،

وإطلاق عرض مناقصة بقيمة 7.7 مليار درهم للاستحواذ بحد أدنى 25%، وبحد أقصى 31.25% من أسهم مجموعة “غروبو نوتريسا” الكولومبية لتصنيع الأغذية، كما كشفت الشركة عن توسيع استثماراتها في أمريكا الجنوبية وإندونيسيا.

“العالمية القابضة”، التي قفزت قيمتها السوقية إلى 170 مليار دولار في غضون أشهر، تخضع لسيطرة “رويال غروب”، التي يرأس مجلس إدارتها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي.