أرباح «الشرق الأوسط لصناعة الزجاج» المجمعة تنمو 97% إلى 429.8 مليون جنيه خلال 9 شهور

اعتمد مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاح، القوائم المالية المجمعة، والمستقلة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وارتفعت أرباح الشرق الأوسط لصناعة الزجاج المجمعة، بنحو 97%، لتسجل 429.83 مليون جنيه خلال 9 شهور، مقابل 218.27 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الأولي من 2022.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ، نمو إجمالي الإيرادات، بنحو 51% ، إلي 3.02 مليار جنيه، مقابل ملياري جنيه خلال الفترة المقارنة.

فيما تضمنت القوائم المالية المستقلة للشرق الأوسط لصناعة الزجاج ، تكبد الشركة 8.62 مليون جنيه خسائر، مقابل أرباح بقيمة 53.02 مليون جنيه.

يذكر أن نتائج أعمال شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاح عن عام 2022، تضمنت تحقيق صافي ربح بقيمة 75.93 مليون جنيه، مقابل 174.55 مليون جنيه، خلال 2021، بنسبة تراجع 56.5%.