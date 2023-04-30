أرباح «الدلتا للسكر» تقفز 321% في الربع الأول إلى 323.7 مليون جنيه

اعتمد مجلس شركة الدلتا للسكر، مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية غير المدققة للربع الأول من عام 2023.

وتضمنت مؤشرات نتائج أعمال الدلتا للسكر، نمو صافي الأرباح بنسبة 321%، لتسجل 323.78 مليون جنيه مقابل 76.81 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وارتفع إجمالي إيرادات الدلتا للسكر، بنحو 29%، خلال الربع الأول من 2023، لتسجل 773.4 مليون جنيه، مقابل 601.31 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

جدير بالذكر أن نتائج أعمال الدلتا للسكر خلال عام 2022، تضمنت نمو صافي الأرباح بنسبة 121%، لتسجل 850.4 مليون جنيه مقابل 385.12 مليون جنيه خلال عام 2021.