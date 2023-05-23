أرباح «التوفيق للتأجير التمويلي» تسجل 36.18 مليون جنيه خلال الربع الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من عام 2023.

واظهرت نتائج أعمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي، المجمعة، نمو صافي الأرباح بنسبة 38.2%، لتسجل 36.18 مليون جنيه، خلال 3 أشهر ، مقابل 26.17 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 40%، خلال الربع الأول من 2023، لتصل إلى 232.07 مليون جنيه، مقابل 165.68 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، تحقيق 36.02 مليون جنيه صافي ربح خلال 3 أشهر، مقابل 26.18 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وقال طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أن الشركة حققت نتائج أعمال متميزة رغم الضغوط التضخمية وحالة التباطؤ الاقتصادي التي يمر بها السوق المصري والعالمي على حد سواء .

وأشار إلي أن الشركة واصلت تحقيق أهدافها المخططة للربع الأول من العام الجاري، حيث انعكس الأداء التشغيلي على صافي الأرباح لتصل لنحو 36 مليون جنيه بزيادة قدرها 38%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.